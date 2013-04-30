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Создание формы заказа конференц-зала
Приветствую!
Смысл задачи в следующем, есть несколько отелей которые предоставляют услуги по аренде конференц-залов.
Задача, разработать форму, которая будет выводить доступные конференц залы в зависимости от того какие параметры в форме были выбраны.
Откуда будут браться эти параметры?
Из произвольных полей в записях, но это на мой взгляд, т.к. я плохо разбираюсь в программировании, если есть другое решение я готов выслушать.
Создается "запись" (конферен-зал такого то Отеля) в которой можно создать произвольные поля, в них заносим необходимые значения, которые собственно и будут выводится в форме и по которым будет происходить отбор конференц-зала.
Например есть гостиница "Космос" которая предоставляет зал с вместимостью в 200 человек. Создается запись гостиница такая то описание и т.д, в этой записи создается произвольное поле "Вместимость" , вписываем значение 200 (аналогично со всеми значениями в форме), далее эти введенные значения будут вытягиваться из этих полей и если пользователь при выборе зала вбил в поле "Вместимость" 200, то ему будут выведены все залы имеющие такую вместимость. Можно не вытягивать эти значения а жестко указать их в форме, главное чтобы была возможность их менять при необходимости.
После того как пользователь выбрал зал, необходимо показать форму для отправки письма в которой так же будут выставляться необходимые параметры(одинаковые для всех), важно чтобы форма отправлялась на два адреса, один неизменный (мне), второй будет браться из произвольного поля email конкретного зала.
Пример формы можно посмотреть тут http://www.conference.su/halls/search
Данные в форме примере полностью идентичны, если сможете, можно даже скопировать эту форму, только настроить вывод.
Внешний вид формы значения не имеет.
Вкратце о функциональной работе формы – Вытягивание или сравнивание значений, сортировка по выбранным значениям, вывод залов соответствующих этим значениям.
CMS Wordpress 3.5.1, Используется платный шаблон – Striking
Бюджет 5000т. руб.
Сроки не горят, есть время до конца мая.
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