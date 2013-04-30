Вёрстка главной страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки155 просмотров

Нужно сделать главную страницу, сайт уже установлен на World Press, и настроить wppage, чтобы на ней не отображалась тема главной страницы

12 лет назад
shestak06
Ирина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров