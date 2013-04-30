Исполнитель для выполнения задач для сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Написание скриптов (php, js, jquery ...)

Выполнение постоянных небольших задач для сайтов.

Украинские ЧП-шники приветствуются (укажите в проект, если вы к ним относитесь)

Обязательно укажите в проект цену за 1 час вашей работы.

JavaScriptjQueryPHP
12 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров