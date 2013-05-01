Плагин Wordpress - реализация GeoIP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок160 просмотров

Необходимо написать плагин для вордпресс.

Цель плагина: показывать посетителям сайта с разных регионов баннеры для своего региона. Москвичам - московские, петербуржцам - петербургские и т.д.

Что должен делать плагин:

1. Хранить у себя в базе данных код баннеров для каждого региона

2. Определять регион, с которого зашел человек, по GeoIP

3. В зависимости от определенного региона извлекать из базы данных баннер и выводить его.

В коде шаблона это должно выглядеть как вызов функции типа wp_geoip_banner()

Отпишитесь, пожалуйста:

1. О цене за такой плагин

2. О примерных сроках реализации

3. Об опыте работы с GeoIP/плагинами Wordpress

WordPress
12 лет назад
marafonetz
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Плагин был написан быстро, гораздо быстрее оговоренного срока. Все работает, все как надо :) Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик: предоставил понятное задание, а результат работы оперативно проверил и оплатил. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад