Нужна кнопка на javascript и (или) flash при нажатии на которую будет происходить звонок на внутренний номер атс. У "кнопки" есть свой внутренний номер но регистрируется она на asterisk только при нажатии. Если ...
Плагин Wordpress - реализация GeoIP
Необходимо написать плагин для вордпресс.
Цель плагина: показывать посетителям сайта с разных регионов баннеры для своего региона. Москвичам - московские, петербуржцам - петербургские и т.д.
Что должен делать плагин:
1. Хранить у себя в базе данных код баннеров для каждого региона
2. Определять регион, с которого зашел человек, по GeoIP
3. В зависимости от определенного региона извлекать из базы данных баннер и выводить его.
В коде шаблона это должно выглядеть как вызов функции типа wp_geoip_banner()
Отпишитесь, пожалуйста:
1. О цене за такой плагин
2. О примерных сроках реализации
3. Об опыте работы с GeoIP/плагинами Wordpress
Выбранный исполнитель
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