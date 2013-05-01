Плагин Wordpress - реализация GeoIP

Необходимо написать плагин для вордпресс.

Цель плагина: показывать посетителям сайта с разных регионов баннеры для своего региона. Москвичам - московские, петербуржцам - петербургские и т.д.

Что должен делать плагин:

1. Хранить у себя в базе данных код баннеров для каждого региона

2. Определять регион, с которого зашел человек, по GeoIP

3. В зависимости от определенного региона извлекать из базы данных баннер и выводить его.

В коде шаблона это должно выглядеть как вызов функции типа wp_geoip_banner()

Отпишитесь, пожалуйста:

1. О цене за такой плагин

2. О примерных сроках реализации

3. Об опыте работы с GeoIP/плагинами Wordpress