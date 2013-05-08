Обработка запросов в связке флурри-юнити(callback)

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Завершен1 заявка102 просмотра

Нужно обрабатывать запросы callback от сервиса flurry и затем давать возможность забирать их через юнити.

Забирать в юнити я буду сам, нужна именно серверная часть.

http://support.flurry.com/index.php?title=Publisher/GettingStarted/v2

конкретное технологическое решение нужно обсуждать. Но ничего сложного не нужно.

По сути от flurry приходит запрос с 1 - 3 параметрами, 2 из которых нужно получить в unity.

В Юнити можно запросы к серверу отправлять например так

http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/WWWForm.html

хотя лично мне было бы удобнее забирать xml файлы наверное

Unity
12 лет назад
3dorange
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$33
1 день
Работа сделана быстро. В дальнейшем возникли проблемы на моей стороне. Василий спокойно подождал. В дальнейшем при необходимости обращусь ещё.

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lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад