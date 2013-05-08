Обработка запросов в связке флурри-юнити(callback)

Нужно обрабатывать запросы callback от сервиса flurry и затем давать возможность забирать их через юнити.

Забирать в юнити я буду сам, нужна именно серверная часть.

http://support.flurry.com/index.php?title=Publisher/GettingStarted/v2

конкретное технологическое решение нужно обсуждать. Но ничего сложного не нужно.

По сути от flurry приходит запрос с 1 - 3 параметрами, 2 из которых нужно получить в unity.

В Юнити можно запросы к серверу отправлять например так

http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/WWWForm.html

хотя лично мне было бы удобнее забирать xml файлы наверное