Cкрытие товаров без фото при импорте CSV Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка84 просмотра

Приветствую.

Webasyst ShopScript. Требуется при импорте продуктов с помощью CSV автоматически скрывать товары, у которых не найдено ни одно фото на сервере (поле "Скрытый" = 1).

Файлы, в которых производятся изменения, обязательно бэкапить и по окончании работ предоставить архив с бэкапами.

Срок 48 часов.

В заявке обязательно указывайте цену.

Webasyst
12 лет назад
ovanneswork
Влад 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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