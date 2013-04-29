Cкрытие товаров без фото при импорте CSV Webasyst

Приветствую.

Webasyst ShopScript. Требуется при импорте продуктов с помощью CSV автоматически скрывать товары, у которых не найдено ни одно фото на сервере (поле "Скрытый" = 1).

Файлы, в которых производятся изменения, обязательно бэкапить и по окончании работ предоставить архив с бэкапами.

Срок 48 часов.

В заявке обязательно указывайте цену.