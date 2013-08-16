Доделать простой сайт на WP, в ручном режиме. Сайт готов на 20%. Порядок работ такой: 1.Доделка дизайна главной, стандартных страниц + 1 страница-каталог (не магазин!). 2. Переливка контента. Добавление обновленного контента. ...
Сайт футбольной лиги
Есть дизайн, нужно сделать верстку и посадить на движок со всем функционалом. страницы будут доделыватся ещё порядка 5-8 штук.
Оставляйте свою цену со сроками
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Zen Cart админка, добавить немецкий язык (модуль) + добавить языковые иконки на сайт и сделать переадресацию языков на субдомены. Дальше есть дополнительные нужды в доработке дизайна и админ части, продвижение.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $30
Задача: подключить коды CPA-партнерок, протестировать. Сайт на joomla. Связь с их технарями обеспечим. Во вложении примеры того, что нужно подключить.Закрыт12 лет назад
- $1000
Нужен специалист по созданию и настройке ситемы отслеживания действий пользователей через cookie. Вывод отчетов, переходов по ссылкам и т.д. В двух словах, есть сайт с ссылками партнеров, по этим ссылкам юзеры переходят на ...Закрыт12 лет назад
- $40
Требуется сверстать внешний вид страницы отображения товара на сайте. Дизайн есть, нужна верстка. Сайт на Joomla. Что трубуется сделать: 1) Принципиально изменить фон на странице коллекций (все три коллекции), используя прилагаемый шаблон. 2) Изменить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно разработать калькулятор расчета жалюзи для сайта на joomla как на сайте http://b-solution.ru/calc.html реализация на phpВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Перестала выводиться афиша в разделе и на главной страницу, нужно найти ошибку и исправить. Вопрос срочный.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна оптимизация данной подписной страницы 6ls3.ru/www/. Что бы страница быстрее подгружалась. Уменьшить размер дизайна без потери качества картинок. Исходники скину.Закрыт12 лет назад
- $133
Нужен импорт товаров в магазин cms Prestashop, товары спарсили нужно просто импортировать. Бюджет 3000-4000 руб. Срочно. 640295722 ICQВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Компании ООО «Даниэль», входящей в группу международных IT компаний требуется программист с опытом разработки приложений потокового видео/аудио вещания Требования: Опыт конфигурирования, разработки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад