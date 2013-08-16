Сайт футбольной лиги

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок341 просмотр

Есть дизайн, нужно сделать верстку и посадить на движок со всем функционалом. страницы будут доделыватся ещё порядка 5-8 штук.

Оставляйте свою цену со сроками

12 лет назад
Freedom_Star
Денис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$400
10 дней
Проект все-таки выполнился, хоть и с затяжкой срока почти в 3 раза, и удручающим результатом
Я тоже рад что закончил работу с данным исполнителем. Как оказалось он лишь посредник, в итоге было утверждено одно, а после связи с реальным заказчиком пришлось делать совершенно другое.

Заявки фрилансеров

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад