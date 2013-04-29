Cookies и партнерские ссылки

Нужен специалист по созданию и настройке ситемы отслеживания действий пользователей через cookie. Вывод отчетов, переходов по ссылкам и т.д.

В двух словах, есть сайт с ссылками партнеров, по этим ссылкам юзеры переходят на сайты рекламодателей (партнеров), нужно сделать так что бы можно было отследить действия юзеров - их покупки, суммы чеков, даты сделок, и тд

Скажите мне, что это не возможно, если эта задача не реальна.