Cookies и партнерские ссылки

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужен специалист по созданию и настройке ситемы отслеживания действий пользователей через cookie. Вывод отчетов, переходов по ссылкам и т.д.

В двух словах, есть сайт с ссылками партнеров, по этим ссылкам юзеры переходят на сайты рекламодателей (партнеров), нужно сделать так что бы можно было отследить действия юзеров - их покупки, суммы чеков, даты сделок, и тд

Скажите мне, что это не возможно, если эта задача не реальна.

12 лет назад
geneva2010
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров