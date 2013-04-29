В ходе разработок сайта www.vidspecproekt.ru появились некоторые баги, надо починить. 1. Добавить функцию title к изображениям в админку. У нас есть код, который нужно вставить в шаблон страницы. ...
Нужен импорт товаров в магазин на cms Prestashop
Нужен импорт товаров в магазин cms Prestashop, товары спарсили нужно просто импортировать.
Бюджет 3000-4000 руб.
Срочно.
640295722 ICQ
Заявки фрилансеров
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