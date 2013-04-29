категории как у амазон - два и три уровня. Верхний уровень - при наведении открывает квадрат с внутренними уровнями, при чем второй уровень шрифт жирный синий (как наши категории) третий уровень - черный. Оба кликабельные. ...
Подбор по авто (шины и диски) для движка OpenCart
Есть задача, нужно сделать подбор по авто, скрипт есть, базы есть, осталось сделать его работающим на движке OpenCart, сейчас скрипт ищет по базе авто(mysql), выводить варианты замены шины и дисков и заводские размеры, нужно сделать фильтр для OpenCart что бы подхватывал эти значения и находил нужный товар. Также необходим дизайн модуля сделать. OpenCart версия 1.5.4.1 Подробности в личку
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