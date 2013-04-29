Подбор по авто (шины и диски) для движка OpenCart

Есть задача, нужно сделать подбор по авто, скрипт есть, базы есть, осталось сделать его работающим на движке OpenCart, сейчас скрипт ищет по базе авто(mysql), выводить варианты замены шины и дисков и заводские размеры, нужно сделать фильтр для OpenCart что бы подхватывал эти значения и находил нужный товар. Также необходим дизайн модуля сделать. OpenCart версия 1.5.4.1 Подробности в личку