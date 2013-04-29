Простейший php скрипт парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки124 просмотра

Нужно написать простейший php скрипт

открывает урл вида site.ru/xml_1?gg=10

Находит на данной странице в исходном коде текст

PHP
12 лет назад
nidshe777
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров