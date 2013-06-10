Настроить Wowza Media Server 3 для вещания видео

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки184 просмотра

Приветствую всех.

У меня имеется dedicated сервер и лицензионный ключ к ПО Wowza Media Server 3

Нужно установить и настроить Wowza Media Server 3 на сервак для видео трансляции.

Просьба откликнутся только опытным профессионалам в этой сфере и только тех, кто уже имел дело с Wowza.

мои контакты:

Skype: vipsellmp3

Оставляйте свои контакты и портфолио, проекты. Буду рад сотрудничеству.

12 лет назад
freshmusic
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

abdesign
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$220
3 дня
Спасибо вам за проделанную работу. Всё сделано качественно и быстро. Единственный минус, это общение непосредственно с администратором через менеджера, ну а в целом всё отлично.
Очень приятный заказчик. Высокая контактность и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

abdesign
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад