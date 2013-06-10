Настроить Wowza Media Server 3 для вещания видео

Приветствую всех.

У меня имеется dedicated сервер и лицензионный ключ к ПО Wowza Media Server 3

Нужно установить и настроить Wowza Media Server 3 на сервак для видео трансляции.

Просьба откликнутся только опытным профессионалам в этой сфере и только тех, кто уже имел дело с Wowza.

мои контакты:

Skype: vipsellmp3

Оставляйте свои контакты и портфолио, проекты. Буду рад сотрудничеству.