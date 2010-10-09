Составление таблицы из файла

Есть текстовый файл (своего рода база данных), в котором в каждой строчке есть текст, разная информация в разных тегах.

Нужно чтобы информация из этого файла предсталялась в виде табички:

Очки Победы Поражения и пр...

ник1

ник2

Есть тег 09.10.2010. Нужно сначала оставить только те строки, в которых встречается определенный год. Ну например 2010.

Далее... Есть теги .... в которых содержится инф-я о игроках и их статистич. данных.

В каждом теге .... есть тег в котором содержится ник игрока (есть так же 77 - кол-во убийств, 306 - кол-во потерь, 1 - кол-во деревень, 704 - очки, 76 - КПД, 0 - информация о победе (если 1 - выиграл, 0 - проиграл).

Нужно в итоговую таблицу вывести

слева, по вертикали - все ники (естественно, если в информация одинаковая - значит это один и тот же ник и вывести его нужно один раз, а его статистику сложить)

Наверху по горизонтали: кол-во игр, кол-во побед, кол-во поражений, кол-во деревень, Кол-во убитых/потерянных, Очки (суммарное кол-во), КПД (среднее значение по всем играм).

Отсортировать табличку по кол-во набранных очков.

От вас сроки/цена