Нужна кнопка на javascript и (или) flash при нажатии на которую будет происходить звонок на внутренний номер атс. У "кнопки" есть свой внутренний номер но регистрируется она на asterisk только при нажатии. Если ...
Составление таблицы из файла
Есть текстовый файл (своего рода база данных), в котором в каждой строчке есть текст, разная информация в разных тегах.
Нужно чтобы информация из этого файла предсталялась в виде табички:
Очки Победы Поражения и пр...
ник1
ник2
Есть тег 09.10.2010. Нужно сначала оставить только те строки, в которых встречается определенный год. Ну например 2010.
Далее... Есть теги .... в которых содержится инф-я о игроках и их статистич. данных.
В каждом теге .... есть тег в котором содержится ник игрока (есть так же 77 - кол-во убийств, 306 - кол-во потерь, 1 - кол-во деревень, 704 - очки, 76 - КПД, 0 - информация о победе (если 1 - выиграл, 0 - проиграл).
Нужно в итоговую таблицу вывести
слева, по вертикали - все ники (естественно, если в информация одинаковая - значит это один и тот же ник и вывести его нужно один раз, а его статистику сложить)
Наверху по горизонтали: кол-во игр, кол-во побед, кол-во поражений, кол-во деревень, Кол-во убитых/потерянных, Очки (суммарное кол-во), КПД (среднее значение по всем играм).
Отсортировать табличку по кол-во набранных очков.
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