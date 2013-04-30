Нужно сделать модуль для CMS Webasyst

Только для фрилансеров,

Каждый клиент в системе получает личный бонусный счет. Покупая товар, клиент получает на свой счёт некоторое количество бонусов. Кол-во бонусов определяется для каждого товара отдельно или задается в разделе каталога товаров в админке для каждого товара из списка либо как % от цены товара для всех товаров в данном разделе. Бонусы обозначаются в у.е. сайта. При покупке нескольких товаров с бонусами - бонусы суммируются.

Количество бонусов и номер счета клиент видит в своем кабинете. Клиент может использовать бонусы при покупке нового товара оплачивая покупку частично,как процент от стоимости нового товара . Выбор оплаты производится в корзине.