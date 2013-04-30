Оптимизация PrestaShop

Требуется оптимизировать открытие главной, катагорий и товаров в магазине PrestaShop версии 1.4.4.0. Сейчас даже при включенном кэшировании и отключенной перекомпиляции – каждая страница открывается около 10 сек. В магазине – порядка 20 тыс. товаров, но в другом проекте с аналогичным количество товаров и версией престы гораздо cтарее – все открывается очень быстро.

Жду ваших предложений!