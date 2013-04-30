Небольшой пхп-скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок169 просмотров

Задача следующая - разобрать небольшой xml файл

1. Грузим скрипт http://skbbank.ru/valute_today.xml

2. Создаем файл в папке скрипта value_today.txt в который сохраняем данные из xml в формате tab-delimited (столбцы разделяются знаком табуляции, а строки - переводом каретки)

сityusd1usd2eur1eur2

....дальше все значения из xml файла.......

3. После сохранения файла подгружаем value_today.html из этой же папки

Все. Сделать надо срочно, вот прямо сейчас.

PHP
12 лет назад
rogonov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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