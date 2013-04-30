Консультация по работе с Excel через php

Нужна консультация, совет, или просто направление по поводу работы с калькулятором в екселе. А точнее нужно автоматизировать либо работу с ним, либо другими способами сделать чтобы через php можно было выполнять те же расчеты что и сам калькулятор.

Есть один калькулятор на екселе (скину в приват если вы реально знаете как решать задачу), который имеет почти 50 листов, и ячеек с данными от 100 до 50К.

Прозьба, писать только тем кто встречался почти с аналогичной задачей, либо знает как ее решить.

Можете сразу писать в приват либо в скайп/асю