Консультация по работе с Excel через php

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Нужна консультация, совет, или просто направление по поводу работы с калькулятором в екселе. А точнее нужно автоматизировать либо работу с ним, либо другими способами сделать чтобы через php можно было выполнять те же расчеты что и сам калькулятор.

Есть один калькулятор на екселе (скину в приват если вы реально знаете как решать задачу), который имеет почти 50 листов, и ячеек с данными от 100 до 50К.

Прозьба, писать только тем кто встречался почти с аналогичной задачей, либо знает как ее решить.

Можете сразу писать в приват либо в скайп/асю

PHP
12 лет назад
nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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