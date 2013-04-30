FourSquare плагин / код

Здравствуйте. Имеется магазин http://top-az.com.ua. В каталоге магазина через админку создаются категории или подкатегории товаров, а в них уже непосредственно можно добавлять сами товары. Магазин сделан таким образом, что путь из категории на конкретный товар, т.е. ...