Нужен сайт с возможностью проведения онлайн турниров по играм League of Legend, Dota2. Бюджет 20 тысяч рублей. Только с примерами таких работ.
Разработка проекта на Митра CMS
Нужно создать большой (500т наименований) каталог товаров на митре цмс. Требуется создать модуль импорта / экспорта данных из XML и любую СУБД из поддерживаемых митрой. Также нужно разработать логотип и иконки для рубрик каталога.
Заявки фрилансеров
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