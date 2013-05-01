Разработка проекта на Митра CMS

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Нужно создать большой (500т наименований) каталог товаров на митре цмс. Требуется создать модуль импорта / экспорта данных из XML и любую СУБД из поддерживаемых митрой. Также нужно разработать логотип и иконки для рубрик каталога.

12 лет назад
Kyotto
Саша 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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