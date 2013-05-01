[Python] Скрипт - делает ставки и парсит результат

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки531 просмотр

Необходимо написать программный модуль, который выполняет логин в систему беттинга (сайт, на котором делаются ставки), выполняет ставки, парсит результаты ставок.

Внешний модуль (написанный другим человеком) вызывает данный скрипт и передает на входе данные о том, в каком разделе сайта какое действие надо сделать. Действия совершенно рутинные: найти нужный раздел/подраздел на сайте, найти нужную кнопку, кликнуть по ней, ввести данные. Бизнес-логики практически нет, главное - взаимодействие с сайтом.

В приложении находится усеченная версия ТЗ (без скриншотов, точного наименования сайта, логинов и паролей). С кандидатами из шорт-листа можем обсудить полную версию ТЗ.

p.s. Оговорю сразу, чисто на всякий случай. Все совершаемые действия легальны :)

Методика автора скрипта состоит в том, что надо ставить определенные ставки раз в 15-30 мин. Но делать это надо в любое время суток, а спать по ночам хочется :) Никакой атаки скриптов, или иной проверки сайта "на прочность", или чего-то в этом роде не подразумевается. Это то же самое, что сделать скрипт для покупки в интернет магазине, который и правда тратит деньги и совершает покупки. И делается это под официальным аккаунтом с настоящими данными.

p.p.s. У автора есть многой идей серверных скриптов на Python, если сработаемся - возможно перспективное дальнейшее сотрудничество.

Python
12 лет назад
Invest-001
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

iDracone
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$500
21 день

Заявки фрилансеров

iDracone
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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