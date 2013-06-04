PHP-программист (Yii)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок227 просмотров

Ищем опытного PHP программиста со знанием фреймворка Yii для продолжительного сотрудничества удаленно.

Необходимо:

- иметь в портфолио уже работающие проекты

- на высоком уровне владеть PHP, MySQL, Yii

- выполнять в сроки запланированный объем работы

Режим работі 10:00-19:00 мск (1 час перерыв) с понед-пятн, быть на связи в icq\skype;

Мы предлагаем интересные проекты и задачи. Уровень оплаты по результатам собеседования 600-1000 usd.

MySQLPHPYii
12 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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