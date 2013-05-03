Требуется расширить функционал мода bbDKP для форума PHPBB. Все информация в тз.
Необходимо сделать RSS из VK.com на wordpres
Необходимо сделать RSS из VK.com( какой либо группы) и вставить данную ленту на страничку wordpress, и с неё же сгенерировать новую rss!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Пример – www.photorika.com Возможность публиковать свои фото, комментировать и оценивать чужие. + Форум, новости и подписка, личный кабинет для управления своими фото. Cтраница фото, как здесь: http://pinterest.com/pin/241435229996316056/ - чтобы открывалась поверх ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайт, работающий на CMS Drupal необходимо написать скрипт/модуль для автоматической записи на занятия мотошколы. Аналог такого скрипта можно видеть здесь: http://www.moto-old.ru/zapisy.php?r=home/show В приложенном файле графика и ТЗ по работе скрипта на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Доброго времени суток! На движке OCSTORE(OPENCART) необходимо сделать следующие технические задания. Так как нам нравится функционал у Maxystore, хочу сделать самые нужные (на данный момент) доработки. По ссылке есть инструкция, ниже написаны ...Закрыт12 лет назад
Есть как минимум два сайта , где происходит спам вида: Сайт на dle ______________ GET /engine/modules/antibot.php ........... http://domain1.ru/index.php?do=register Сайт на joomla ______________ http://www.domain2.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=registers Необходимо доработать скрипт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо написать программный модуль, который выполняет логин в систему беттинга (сайт, на котором делаются ставки), выполняет ставки, парсит результаты ставок. Внешний модуль (написанный другим человеком) вызывает данный скрипт и передает на входе ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $20
Требуется скрипт, парсящий с сайта http://slovari.yandex.ru/~книги/ все словарные статьи указанного словаря (кроме иностранных словарей). Результатом должен явиться php-скрипт для парсинга любого из словарей по выбору и txt-файл для каждого из словарей. ...Закрыт12 лет назад
Нужно собрать по готовым макетам дизайна интернет магазин на Drupal. В ответах на проект указывайте примеры работ на ubercart и commerce. Макеты прикрепил файлом.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно создать большой (500т наименований) каталог товаров на митре цмс. Требуется создать модуль импорта / экспорта данных из XML и любую СУБД из поддерживаемых митрой. Также нужно разработать логотип и иконки для рубрик каталога.Закрыт12 лет назад
- $500
Нужен сайт с возможностью проведения онлайн турниров по играм League of Legend, Dota2. Бюджет 20 тысяч рублей. Только с примерами таких работ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад