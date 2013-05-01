Доработать webasyst (shop-script)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок112 просмотров

Нужно сделать – чтобы при регистрации емайл – был логином. + настроить каталог, сейчас он не выводится.

Webasyst
12 лет назад
serenia777
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров