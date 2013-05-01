Небольшие доработки по верстке

Нужно скопировать эту верстку http://copperpipe.enigmatrade.ru/, сайт наш. Все материалы имеются, надо только заменить в верстке картинки продукции и текста, повесить на хостинг, помочь поставить метрику, лайф, аналитику.

Делать действительно там почти ничего не надо все и так готово, работы на пол часа, час. Оплата ВМР.

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