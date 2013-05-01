Ищем опытного PHP программиста со знанием фреймворка Yii для продолжительного сотрудничества удаленно. Необходимо: - иметь в портфолио уже работающие проекты - на высоком уровне владеть ...
Нужен PHP кодер
Нужен PHP кодер
Нужен PHP кодер для временного сопровождения текущего проекта. Точечные заказы, небольшие ТЗ по корректировке кода, исправления ошибок и недочетов.
Сайт (функционал) разработан был на основе собственного CMS. Сайт имеет тематику инвестиционного проекта. Система личного кабинета. На данный момент програмист,который корректировал код оказался в больнице.
Оплата обсуждается по каждому ТЗ. Интересен частный кодер.
Заявки фрилансеров
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