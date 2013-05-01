Нужен PHP кодер

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Нужен PHP кодер

Нужен PHP кодер для временного сопровождения текущего проекта. Точечные заказы, небольшие ТЗ по корректировке кода, исправления ошибок и недочетов.

Сайт (функционал) разработан был на основе собственного CMS. Сайт имеет тематику инвестиционного проекта. Система личного кабинета. На данный момент програмист,который корректировал код оказался в больнице.

Оплата обсуждается по каждому ТЗ. Интересен частный кодер.

PHP
12 лет назад
mshapovalov
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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