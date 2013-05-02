Поправить скрипт на php

Есть самописный срипт который из Virtuemart 2 вытягивает данные и формирует прайслист в виде нужного нам файла эксель.

Скрипт работает великолепно. Так как надо, НО! Картинки в файл он вставляет "от фонаря".

Необходимо, чтобы он вставлял ту картинку, которая стоит первой в карточке товара.

Скрипт и все классы доступны по ссылке: http://ipcor.ru/price/price.zip

Называйте цены и сроки.