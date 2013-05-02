Интернет- сервису, для решения текущих задач требуется программист со знанием PERL.
Поправить скрипт на php
Есть самописный срипт который из Virtuemart 2 вытягивает данные и формирует прайслист в виде нужного нам файла эксель.
Скрипт работает великолепно. Так как надо, НО! Картинки в файл он вставляет "от фонаря".
Необходимо, чтобы он вставлял ту картинку, которая стоит первой в карточке товара.
Скрипт и все классы доступны по ссылке: http://ipcor.ru/price/price.zip
Называйте цены и сроки.
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