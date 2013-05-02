Парсер информации по World of Tanks

Нужно внедрить скрипт на мой сайт, который будет составлять рейтинг кланов WoT, на основе инфы с оф.сайта. Значит какая инфа мне нужна:

1. Рейтинг составляется на основе кланов, участвующих в боях на гк (т.е. и те, которые высаживались, но не высадились)

2. Чтобы рейтинг считался по моей формуле, в которой будет использоваться следующая инфа:

-средний процент побед по игрокам

-фиксация результатов боев на гк

-учет полученного дохода клана

-мониторинг количества бойцов в клане

И нужно чтобы я имел возможность сам изменять формулу подсчета рейтинга при необходимости.

Предоплаты нет, возможна сделка без риска.