Программист под PrestaShop удаленно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Требуется программист PrestaShop удаленно на полную/часть ставки.

Уверенные знания: PHP/HTML/CSS/JavaScript/AJAX (jQuery base).

Опыт c PrestaShop: 1 год +.

Опыт c PHP: 3 года +.

Необходим:

- Oпыт работы с большими проектами.

- Наличие широкополосного интернета, Skype и гарнитура.

- Oтветственное отношение к поставленным задачам и срокам!

Все детали при личном общении.

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryPHPPrestaShop
12 лет назад
dochent
48 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров