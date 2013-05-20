Нужно написать, установить и наладить несколько модулей. 1. Всего товаров, и из них куплено. На странице категорий и на странице товара выводиться к примеру "Куплено 5 товаров из 200". http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1370&filter_search=deals 2. Время ...
Программист под PrestaShop удаленно
Требуется программист PrestaShop удаленно на полную/часть ставки.
Уверенные знания: PHP/HTML/CSS/JavaScript/AJAX (jQuery base).
Опыт c PrestaShop: 1 год +.
Опыт c PHP: 3 года +.
Необходим:
- Oпыт работы с большими проектами.
- Наличие широкополосного интернета, Skype и гарнитура.
- Oтветственное отношение к поставленным задачам и срокам!
Все детали при личном общении.
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