Программист под PrestaShop удаленно

Нужно внедрить скрипт на мой сайт, который будет составлять рейтинг кланов WoT, на основе инфы с оф.сайта. Значит какая инфа мне нужна: 1. Рейтинг составляется на основе кланов, участвующих в боях на гк (т.е. ...