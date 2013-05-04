Сделать несколько правок в сайте indoorstyle.ru

1) Раздел города (и в некоторых товарах раздела природа): при нажатии на фотоврезку нижние иконки пропадают и не возможно поменять цвет.

2) зайти в раздел Наклейки на стены а потом в раздел иллюминаторы и выбрать любой товар

Данное расположение объектов не правильное и внизу нет примеров из того же раздела

Расположение товара должно быть как здесь http://indoorstyle.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&category_id=44&flypage=flypage.tpl&product_id=428

3) Наклейки на заказ убрать из верхнего меню. Справа внизу 3 банера. Оставить только наклейки на заказ. При нажатии на этот банер нодо что бы мы попадали на страницу наклейки на заказ

4) В верхнем меню вместо наклейки на заказ поставить Купить фотообои. Данный раздел будет пока пустым