Опенкарт - модули

Нужно написать, установить и наладить несколько модулей.

1. Всего товаров, и из них куплено. На странице категорий и на странице товара выводиться к примеру "Куплено 5 товаров из 200". http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1370&filter_search=deals

2. Время до конца акции. На странице категорий и на странице товара выводиться к примеру "до конца акции осталось 105 дней 43 часа 13 минут и секунды. Чясы активныее тобишь идут секунды и минуты прыгают как тут groupon.ru(типо http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1954&filter_search=timer )

3. Пинкоды . К каждому товару в админку добавляются пин коды, для продажи в одни руки. Покупателю после покупки открывается этот код. И потом храниться в личном кабинете. http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=9596&filter_search=cd%20keys

Все вроде модули есть, но стрёмно покупать, малоли не подойдут, будут конфликтовать или ещё чё.

Как писать, мне не важно мне важно что бы всё работало как часы. А так же можно было доработать в случаи чего..