Интернет- сервису, для решения текущих задач требуется программист со знанием PERL.
Опенкарт - модули
Нужно написать, установить и наладить несколько модулей.
1. Всего товаров, и из них куплено. На странице категорий и на странице товара выводиться к примеру "Куплено 5 товаров из 200". http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1370&filter_search=deals
2. Время до конца акции. На странице категорий и на странице товара выводиться к примеру "до конца акции осталось 105 дней 43 часа 13 минут и секунды. Чясы активныее тобишь идут секунды и минуты прыгают как тут groupon.ru(типо http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1954&filter_search=timer )
3. Пинкоды . К каждому товару в админку добавляются пин коды, для продажи в одни руки. Покупателю после покупки открывается этот код. И потом храниться в личном кабинете. http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=9596&filter_search=cd%20keys
Все вроде модули есть, но стрёмно покупать, малоли не подойдут, будут конфликтовать или ещё чё.
Как писать, мне не важно мне важно что бы всё работало как часы. А так же можно было доработать в случаи чего..
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте К этому сообщению прикреплен пример 1 Html страницЫ На этой странице есть статья, а вверху полоска с картинкой. Мне нужно чтобы когда я скролю страницу ...Завершен12 лет назад
Добрый день. Ищу исполнителя для проектов построенных на работе с API Директа, Google Analytics, Adwords. Как по сложным, так и по простым задачам. Свободные сроки. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть сервер с lubuntu, на нём стоит yaws 1.92. Требуется обновить версию и сделать динамическую страницу (на erlang) с загрузкой файлов. Подробности при разговоре.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть самописный срипт который из Virtuemart 2 вытягивает данные и формирует прайслист в виде нужного нам файла эксель. Скрипт работает великолепно. Так как надо, НО! Картинки в файл он вставляет "от фонаря". ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать движок и сверстать дизайн и оригинальный макет мониторинга игровых серверов на движке – то есть Counter-Strike 1.6 – аналога сайта cs-servera.net То есть проще говоря нужно ...Закрыт12 лет назад
Нужно внедрить скрипт на мой сайт, который будет составлять рейтинг кланов WoT, на основе инфы с оф.сайта. Значит какая инфа мне нужна: 1. Рейтинг составляется на основе кланов, участвующих в боях на гк (т.е. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Портал: www.plod.ru На портале интересует раздел «Объявления»: plod.ru/forum.php . Здесь идет список объявлений, зачастую без указания контактных данных. Поэтому необходимо переходить по названию организации на ее страницу. Там есть все контакты ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно установить форум phpBB на сайт WordPress (общая аутентификация).Завершен12 лет назад
- $50
На портале интересует раздел «Офис и бизнес» - «Оптовая торговля»: http://dmir.ru/business/wholesale/all.aspx Регион возможно выбрать – «Россия». Однако на данной доске объявлений стоит ограничение на показ 1000 объявлений. Т.е. больше 1000 не покажут. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад