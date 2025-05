Joomla + Ajax. Слегка переписать код

Joomla + Ajax. При Ajax нельзя подключить кнопку от Facebook - Like. Цель - сделать так, чтобы кнопка Like была установлена в каждом материале и работала. Т.е. чтобы при клике этот материал появлялся на странице того, кто кликнул Like. Сам код кнопки, выполняющий такую задачу есть. Но он конфликтует с Ajax.

Так же с Ajax конфликтуют коды медиа плееров.

Проблема в том что после загрузки контента аяксом, яваскрипт не видит новый контент, нужно переписывать код чтоб плееры и кнопка фейсбука работали с новым контентом.