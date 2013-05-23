Joomla + Ajax. Слегка переписать код

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Завершен5 заявок162 просмотра

Joomla + Ajax. При Ajax нельзя подключить кнопку от Facebook - Like. Цель - сделать так, чтобы кнопка Like была установлена в каждом материале и работала. Т.е. чтобы при клике этот материал появлялся на странице того, кто кликнул Like. Сам код кнопки, выполняющий такую задачу есть. Но он конфликтует с Ajax.

Так же с Ajax конфликтуют коды медиа плееров.

Проблема в том что после загрузки контента аяксом, яваскрипт не видит новый контент, нужно переписывать код чтоб плееры и кнопка фейсбука работали с новым контентом.

AJAXJavaScriptJoomla
12 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$33
1 день
Василий очень знающий и толковый программист. Я не пожалел, что обратился к нему. Сделал всё прекрасно, а задача была довольно сложной. Единственный момент - Василий может медленно отвечать на сообщения. Но просто надо быть терпеливым, т.к. у Василия случаются перебои с интернетом. В общем, если хотите получить хорошо выполненную работу за невысокую цену и готовы за это иногда подождать ответ на свои вопросы (что я считаю вполне допустимым), - лучше Василия тяжело найти. Рекомендую.

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lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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