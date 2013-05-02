Доработать автосайт

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок346 просмотров

Нужно доработать автосайт на движке вордпрес. Добавить слайдер, доску объявлений, внести несколько корректив в настройки шаблона и функционала сайта.

WordPress
12 лет назад
Angel75
49 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров