Требуется программист PrestaShop удаленно на полную/часть ставки. Уверенные знания: PHP/HTML/CSS/JavaScript/AJAX (jQuery base). Опыт c PrestaShop: 1 год +. Опыт c PHP: 3 года +. Необходим: - ...
Добавить несколько новых тегов в DLE и модуль
Добрый день, необходимо добавить несколько тегов в DLE.
1. Добавить тег вывода размера файла в полной новости.
2. Доработать тег вывода видео и теги на случай если видео нет.
3. Добавить в модуль http://blockpro.ru/ ajax навигацию. Наработки есть: https://gist.github.com/pafnuty/5483110
Указываем пожалуйста сразу срок и цену.
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