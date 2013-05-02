Повесить дизайн на движок DLE

Необходимо быстро повесить дизайн на движок. Вот что имеется: дизайн в psd (прикрепляю джипег), установленный движок с готовым наполненным контентом здесь www.kinoluxe.com, надо сверстать дизайн и прикрутить его на сайт. Настроить все необходимые для работы модули, если это требуется. возможно возникнут вопросы и доработки во время работы, все предусмотреть сложно, но ничего нового исходя из дизайна придумывать я не буду, если это нелогично.