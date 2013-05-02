Нужно написать, установить и наладить несколько модулей. 1. Всего товаров, и из них куплено. На странице категорий и на странице товара выводиться к примеру "Куплено 5 товаров из 200". http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1370&filter_search=deals 2. Время ...
Помощь в завершение сайта на Битриксе
1) Вывести на странице товара блок с этим товаром рекомендуют. Рекомендуемые товары должны быть связаны с товаром по полю XML_ID, а не по ID. Если количество рекомендуемых товаров больше 3-х то товары должны перелистываться как слайдер. (пример рис.1)
Также нужно сделать чтобы рекомендуемый товар добавлялся в корзину и улетал; если у товара есть серия всплывало окно с выбором серии, после выбора серии товар также добавляется.
2) Доработать вывод результата поиска по сайту. Сделать чтобы после того как товар был найден его можно было добавлять в корзину. ( и тут тоже товар должен улетать в корзину, но если у него есть серия то должно всплывать окно с выбором серии)
3) Необходимо переделать слайдер новинки и спец предложения. Сейчас товары выводятся из одного инфоблока, нужно сделать вывод из трех инфоблоков
4) В оформлении заказа перенести "Местоположение" в другое место.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется программист PrestaShop удаленно на полную/часть ставки. Уверенные знания: PHP/HTML/CSS/JavaScript/AJAX (jQuery base). Опыт c PrestaShop: 1 год +. Опыт c PHP: 3 года +. Необходим: - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $40
Нужно доработать автосайт на движке вордпрес. Добавить слайдер, доску объявлений, внести несколько корректив в настройки шаблона и функционала сайта.Веб-программирование15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
День добрый. Необходимо поставить опытной рукой шаблон http://cityportal.ucoz.com/ на платный аккаунт Юкоза. Интеграция, судя по описанию, немного муторная и требует знания платформы юкоза и нюансов настройки модулей. На данном портале будет размещен коммерческий ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть база данных на 30+к записей. К каждой записи несколько полей. Нужно написать скриптик для вывода всей информации на сайте. Примерно так - меню(алфавит) -> список записей разбитый по страницам ...Завершен12 лет назад
Сделать несколько правок в сайте indoorstyle.ru 1) Раздел города (и в некоторых товарах раздела природа): при нажатии на фотоврезку нижние иконки пропадают и не возможно поменять цвет. 2) зайти в раздел ...Завершен12 лет назад
Joomla + Ajax. При Ajax нельзя подключить кнопку от Facebook - Like. Цель - сделать так, чтобы кнопка Like была установлена в каждом материале и работала. Т.е. чтобы при клике этот материал появлялся на странице ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте К этому сообщению прикреплен пример 1 Html страницЫ На этой странице есть статья, а вверху полоска с картинкой. Мне нужно чтобы когда я скролю страницу ...Завершен12 лет назад
Добрый день. Ищу исполнителя для проектов построенных на работе с API Директа, Google Analytics, Adwords. Как по сложным, так и по простым задачам. Свободные сроки. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть сервер с lubuntu, на нём стоит yaws 1.92. Требуется обновить версию и сделать динамическую страницу (на erlang) с загрузкой файлов. Подробности при разговоре.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад