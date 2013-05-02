Помощь в завершение сайта на Битриксе

1) Вывести на странице товара блок с этим товаром рекомендуют. Рекомендуемые товары должны быть связаны с товаром по полю XML_ID, а не по ID. Если количество рекомендуемых товаров больше 3-х то товары должны перелистываться как слайдер. (пример рис.1)

Также нужно сделать чтобы рекомендуемый товар добавлялся в корзину и улетал; если у товара есть серия всплывало окно с выбором серии, после выбора серии товар также добавляется.

2) Доработать вывод результата поиска по сайту. Сделать чтобы после того как товар был найден его можно было добавлять в корзину. ( и тут тоже товар должен улетать в корзину, но если у него есть серия то должно всплывать окно с выбором серии)

3) Необходимо переделать слайдер новинки и спец предложения. Сейчас товары выводятся из одного инфоблока, нужно сделать вывод из трех инфоблоков

4) В оформлении заказа перенести "Местоположение" в другое место.