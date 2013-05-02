Поставить шаблон портала на UCOZ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки185 просмотров

День добрый.

Необходимо поставить опытной рукой шаблон http://cityportal.ucoz.com/ на платный аккаунт Юкоза. Интеграция, судя по описанию, немного муторная и требует знания платформы юкоза и нюансов настройки модулей.

На данном портале будет размещен коммерческий проект по спецтехнике региона, с возможностью регистрации участников и приобретения ими платных услуг. При хорошей реализации проекта, смогу предложить его администрирование, СЕО и наполнение.

Стоимость работы должна быть обоснована и реалистична, знание юкоза и опыт интеграции (создания) порталов приветствуется.

12 лет назад
KatrinSochi
Катрин 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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