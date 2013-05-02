Нужно написать, установить и наладить несколько модулей. 1. Всего товаров, и из них куплено. На странице категорий и на странице товара выводиться к примеру "Куплено 5 товаров из 200". http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=1370&filter_search=deals 2. Время ...
Поставить шаблон портала на UCOZ
День добрый.
Необходимо поставить опытной рукой шаблон http://cityportal.ucoz.com/ на платный аккаунт Юкоза. Интеграция, судя по описанию, немного муторная и требует знания платформы юкоза и нюансов настройки модулей.
На данном портале будет размещен коммерческий проект по спецтехнике региона, с возможностью регистрации участников и приобретения ими платных услуг. При хорошей реализации проекта, смогу предложить его администрирование, СЕО и наполнение.
Стоимость работы должна быть обоснована и реалистична, знание юкоза и опыт интеграции (создания) порталов приветствуется.
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