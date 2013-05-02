Конвертация сайта из Drupal в WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок146 просмотров

При этом нужно сохранить структуру сайта, карту сайта, а также расположение блоков (по максимуму)

Дополнительным бонусом будет, если вы сможете еще сохранить прежние ссылки. Последнее можно как-то массово настроить через .htaccess

Полезная ссылка: http://codex.wordpress.org/Importing_Content#Drupal

Просьба озвучить ориентировочный бюджет и сроки.

DrupalWordPress
12 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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