Конвертация сайта из Drupal в WordPress

При этом нужно сохранить структуру сайта, карту сайта, а также расположение блоков (по максимуму)

Дополнительным бонусом будет, если вы сможете еще сохранить прежние ссылки. Последнее можно как-то массово настроить через .htaccess

Полезная ссылка: http://codex.wordpress.org/Importing_Content#Drupal

Просьба озвучить ориентировочный бюджет и сроки.