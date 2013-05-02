Доработать сайт на MODX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок110 просмотров

Требуется доработать ненмого сайт, правки несложные. А конкретно:

1) Заменить лого.

2) Печать только таблицы со страницы, а не всю странциу.

3) Страница "каталог материалов" Разместить прайс. Может сделать в виде гармошки по разделам.

Ссылка на сайт по запросу.

MODX
12 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

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Нет заявок фрилансеров