Создание портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок158 просмотров

Добрый вечер,

Необходимо создать музыкальный портал , дизайн уже есть в psd .

Все подробности в прикрепленном файле .

Просим указать срок и бюджет .

12 лет назад
oleg1412
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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