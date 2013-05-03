Добрый день, необходимо добавить несколько тегов в DLE. 1. Добавить тег вывода размера файла в полной новости. 2. Доработать тег вывода видео и теги на случай если видео нет. 3. Добавить ...
Разработки на WP
1. Есть wp
2. Есть psd макеты
3. Есть описание (но большинство видно по макетам)
Требуется:
1. На главной (кот. будет выдавать новости) добавить 3 кнопки и в правый виджет добавить аудио плагин (уже установлен)
2. Сделать "хитрое" меню
3. Сделать нестандартную выдачу раздела Курсы (спрограммировать добавление блоков с описаниями на базе макета)
4. Создать слайд-меню (под меню указаны наименование главных разделов, где при нажатии раздела отличного от того, в котором находится пользователь, подменю перекатывается, как изображение в стандартном слайдере)
5. Привести сайт к стилю в макете
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