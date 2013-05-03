Разработки на WP

1. Есть wp

2. Есть psd макеты

3. Есть описание (но большинство видно по макетам)

Требуется:

1. На главной (кот. будет выдавать новости) добавить 3 кнопки и в правый виджет добавить аудио плагин (уже установлен)

2. Сделать "хитрое" меню

3. Сделать нестандартную выдачу раздела Курсы (спрограммировать добавление блоков с описаниями на базе макета)

4. Создать слайд-меню (под меню указаны наименование главных разделов, где при нажатии раздела отличного от того, в котором находится пользователь, подменю перекатывается, как изображение в стандартном слайдере)

5. Привести сайт к стилю в макете