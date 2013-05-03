Доработка модуля форума phpbb3

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Закрыт2 заявки96 просмотров

Необходима несложная доработка модуля форума на платформе phpbb3.

Модуль https://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=985195

При большом количестве зарегистрированных пользователей на форуме отправка рассылки невозможна, либо Interval Server Error, либо сообщение о необходимости увеличить лимит памяти сервера.

Хотелось бы решить проблему следующим образом: чтобы письма отправлялись порциями – к примеру, по 50 писем за отправку. И так по всем пользователям.

12 лет назад
ulenka
Юлия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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