Добрый день, необходимо добавить несколько тегов в DLE. 1. Добавить тег вывода размера файла в полной новости. 2. Доработать тег вывода видео и теги на случай если видео нет. 3. Добавить ...
Задача для программиста Joomla
Здравствуйте!
Нужно произвести небольшие доработки на сайте на Joomle.
Подробности вышлю в личку. Бюджет обсудим после оценки.
Пишите, пожалуйста, только в проект. Просьба также оставлять ссылки на проекты на joomla из портфолио.
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