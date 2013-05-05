Нужно написать JAVA-апплет

Необходимо быстро повесить дизайн на движок. Вот что имеется: дизайн в psd (прикрепляю джипег), установленный движок с готовым наполненным контентом здесь www.kinoluxe.com, надо сверстать дизайн и прикрутить его на сайт. Настроить все необходимые для работы ...