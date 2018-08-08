Доработка и отладка сайта (virtuemart, joomla)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки150 просмотров

1)Перенести содержимое сайта с swjewellery.com на milanajewelry.ru

2)В вариантах оплаты добавить paypal и проверить его работу.

3)добавить zoom на карте товара

4)рекомендуемые товары отображаются по 2 в ряду, хотелось бы по 3, как и все остальные.

Joomla
12 лет назад
mikelanjelo89
Степан 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
12 лет назад
$50
2 дня
Результатом доволен, спасибо за работу
Спасибо, все отлично

Заявки фрилансеров

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
12 лет назад