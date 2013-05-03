Требуется написать JAVA апплет. - должен работать в основных браузерах (FF, Opera, Chrom, IE) - интеграция в PHP - должно быть API для взаимодействия с JS Обязательные требования: ...
Интеграция для одноклассников и Вконтакте
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