Требуется написать JAVA апплет. - должен работать в основных браузерах (FF, Opera, Chrom, IE) - интеграция в PHP - должно быть API для взаимодействия с JS Обязательные требования: ...
Проверка php eMail файлов: коды + синтаксис
Приветствую всех мастеров!
Касательно проекта.----
Необходимо проверить eMail файлы на правильность. Дело в том, что файлы на английском полностью, мы переводим комментарии на другой язык, большинство файлов в рабочем состоянии, но некоторые ,при их установке на скрипт
( интернет аукциона), файлы не дееспособны, т. е. не приходят в нужном виде на почту, некоторые получаем обратно в html виде.
Нужно проверить где чего не хватает в написании кодов + синтаксис, чтобы функции работали нормально. Нужен опытный программист- знаток работы в Notepaad++ c PHP файлами. Работа не отнимет много времени, если Вы тот знаток своего дела, кто мне необходим для исправления и выполнения этой работы.
Оплата будет сразу после проверки, что все файлы работают в нужном виде. Кто не согласен с условиями, прошу не подавать заявок. Если возникли дополнительные вопросы к проекту. то обращайтесь...
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