Проверка php eMail файлов: коды + синтаксис

Приветствую всех мастеров!

Касательно проекта.----

Необходимо проверить eMail файлы на правильность. Дело в том, что файлы на английском полностью, мы переводим комментарии на другой язык, большинство файлов в рабочем состоянии, но некоторые ,при их установке на скрипт

( интернет аукциона), файлы не дееспособны, т. е. не приходят в нужном виде на почту, некоторые получаем обратно в html виде.

Нужно проверить где чего не хватает в написании кодов + синтаксис, чтобы функции работали нормально. Нужен опытный программист- знаток работы в Notepaad++ c PHP файлами. Работа не отнимет много времени, если Вы тот знаток своего дела, кто мне необходим для исправления и выполнения этой работы.

Оплата будет сразу после проверки, что все файлы работают в нужном виде. Кто не согласен с условиями, прошу не подавать заявок. Если возникли дополнительные вопросы к проекту. то обращайтесь...