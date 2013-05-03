Скрипт для форума

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка356 просмотров

Приветствую!

Нужно создать скрипт для форума.

Детали уточнены при личной переписке.

Заранее спасибо.

12 лет назад
nashvek
Тиго 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
11 дней
Взялся за проект, сказал "сделаю", можете посмотреть по ссылке http://www.weblancer.net/projects/504537.html. Спустя 11 дней (в конце указанного срока сделки ) пишет, что не успел, давайте через пару дней закончу. Прошло 4 дня и получаю сообщение: "прошу прощения., но всё же подведу вас, поищите другого исполнителя". Вот такие вот пироги. В данный момент не отвечает на сообщения, не ответственный! Не советую иметь с ним дело! А если заключите с ним сделку, знаете, что может кинуть.
Сам лопухнулся. В следующий раз буду внимательнее.

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Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад