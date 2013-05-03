Доработать модуль форм обратной связи в CMS

Есть сайт на CMS status-x.ru

В админке есть модуль генератора форм обратной связи.

Нужно доработать модуль так чтобы в статических страницах можно было делать ссылки на страницу с формой обратной связи и в теле ссылки передовался необходимый параметр который затем подставляется в форму.

например есть ссылки:

11111111111

22222222

надо чтобы по ним посетитель попадал на страницу с формой и автоматом было заполнено поле VALUE тут:

Вов ложении файлы относящиеся к модулю формы обратной связи: contactform.tpl и class.Contactform.php (расширение указал TXT чтобы система тут пропустила)