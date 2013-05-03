Натяжка готовой вёрстки на OpenCart

$830
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок191 просмотр

Натяжка готовой вёрстки на OpenCart

Бюджет проекта: 25000 рублей. Сроки очень горят, из-за пропажи исполнителей с предоплатой: сделать нужно за сутки, через 4 часа первый результат.

Работа на вашем хостинге, перенос к нам после 100% оплаты, оплата строго по факту исполнения: Вебмани, приват, яндекс

Opencart
12 лет назад
LuxesMedia
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

fastimus
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-2)
12 лет назад
$830
2 дня

Заявки фрилансеров

fastimus
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-2)
12 лет назад