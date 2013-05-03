Натяжка готовой вёрстки на OpenCart

Бюджет проекта: 25000 рублей. Сроки очень горят, из-за пропажи исполнителей с предоплатой: сделать нужно за сутки, через 4 часа первый результат.

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