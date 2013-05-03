Удалить вирусы с сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок142 просмотра

Необходимо удалить вирусы с 3-х сайтов (2 из сайтов почти 100% одинаковые. Все на Joomla.

Суть такая, что в .js файлы встраивается вредоносный код с айфреймом. Попробовали просто все файлы обновить на нормальные, но код снова автоматически в них вставляется.

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JavaScriptJoomla
12 лет назад
Gnoll
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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