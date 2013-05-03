Удалить вирусы с сайтов

Необходимо удалить вирусы с 3-х сайтов (2 из сайтов почти 100% одинаковые. Все на Joomla.

Суть такая, что в .js файлы встраивается вредоносный код с айфреймом. Попробовали просто все файлы обновить на нормальные, но код снова автоматически в них вставляется.

Срочно!